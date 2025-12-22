No addestramento caccia F35 a Birgi, assemblea a Salemi

Il 28 dicembre si terrà a Salemi, presso il Circolo Peppino Impastato, alle ore 17.30, un’assemblea sul campo di addestramento per i caccia F-35 più grande d’Europa che sarà realizzato all’aeroporto di Birgi. Una questione che cambierebbe le dinamiche economiche del territorio e che, soprattutto, renderebbe la provincia una zona militarmente strategica sul piano globale: un’altra tappa del riarmo europeo e nazionale che amplifica la tensione internazionale attraverso dei finanziamenti. Per fare qualcosa di concreto un movimento di cittadini si incontrerà per parlare delle ricadute sul territorio di un’azione come quella dell’addestramento dei caccia F-35 a Birgi. Ci si può collegare anche online: