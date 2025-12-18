Trapani accoglie “Affido Amici a Quattro Zampe” per combattere il randagismo con OIPA e Enpa

Il Comune di Trapani ha accolto il progetto “Affido Amici a Quattro Zampe”, presentato dai delegati della sezione OIPA – Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Trapani insieme a ENPA, come iniziativa di democrazia partecipata dedicata alla tutela degli animali. Un’opportunità importante per puntare i riflettori sul fenomeno del randagismo e sulla necessità di azioni strutturate per contrastarlo, quali soprattutto prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini. “Il fatto che il nostro progetto sia stato accolto, significa dare il giusto risalto a un fenomeno che nel nostro territorio non è occasionale, ma sistemico. Siamo grati che le Istituzioni abbiano dato fiducia a una proposta che ruota attorno al benessere degli animali, facendo leva su sensibilizzazione, adozioni consapevoli e corretta gestione degli animali. Grazie a questa occasione, siamo fiduciosi di poter cambiare il destino di tanti animali finora vittime di indifferenza e abbandono sul nostro territorio”, ha dichiarato Baldo Ferlito, delegato OIPA Trapani.

Il progetto “Affido Amici a Quattro Zampe”, che ha ottenuto il massimo dei voti da parte della commissione esaminatrice, prevede azioni concrete per favorire adozioni consapevoli, ma anche progetti di formazione, sensibilizzazione per la cittadinanza e supporto nei percorsi di adozione. Il tutto, con l’obiettivo di ridurre il numero di animali senza famiglia. Per l’OIPA, la collaborazione tra associazioni e Istituzioni è uno strumento essenziale per promuovere una cultura del rispetto della tutela degli animali, con la consapevolezza che solo la prevenzione può rappresentare uno strumento efficace, sul lungo periodo, nella lotta al randagismo.