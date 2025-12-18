Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, pranzo di Natale da sogno nella location simbolo del wedding internazionale

Il Natale quest’anno ha il sapore delle grandi occasioni al Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo***** Luxury Wine Resort di Marsala. Reduce dal podio agli Award for Excellence 2026 di Londra, dove ha trionfato nella categoria Wedding, il resort celebra questo importante riconoscimento con un Pranzo di Natale che esalta l’eccellenza dell’ospitalità e della cucina siciliana nel mondo.

Un Natale nel luogo appena premiato

Definito una delle migliori location d’Europa per eventi e matrimoni, Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo offre per il 25 dicembre un’esperienza natalizia in un luogo d’incanto, dove storia, charme e panorami sulle vigne e sul mare si fondono in un’atmosfera calda e raffinata. Gli ambienti eleganti, il servizio attento e i profumi della tradizione siciliana renderanno il pranzo una parentesi di autentica magia, da vivere in famiglia o con le persone più care. Il riconoscimento internazionale ottenuto a Londra diventa così il sigillo perfetto per un Natale all’insegna della qualità assoluta.

Pranzo di Natale: data, orario e menù bimbi

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 dicembre, con inizio alle ore 13:00, nelle sale del Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo curate fin nei minimi dettagli per l’occasione. Il menù pensato dallo chef valorizza i prodotti del territorio e la grande tradizione gastronomica siciliana, con piatti che uniscono creatività e sapori autentici per accompagnare ogni momento della giornata. Per i più piccoli è previsto un menù bambini dedicato al costo di 45 euro, che comprende antipasto all’italiana, lasagna al ragù, cotoletta con patatine e una piccola sorpresa “Happy Christmas”, così che anche loro possano vivere un’esperienza speciale su misura.

Attenzione alle esigenze alimentari

Da sempre sensibile al benessere dei suoi ospiti, Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo è affiliato AIC e può proporre menù completamente senza glutine, garantendo sicurezza e serenità a chi soffre di celiachia. Sono inoltre disponibili soluzioni vegetariane, vegane e altre proposte personalizzate per esigenze alimentari specifiche, che possono essere comunicate in anticipo per permettere alla brigata di cucina di organizzare al meglio ogni dettaglio. Cura, flessibilità e ascolto diventano così ingredienti fondamentali di un pranzo pensato davvero per tutti.

Come prenotare il tuo tavolo di Natale

Il Pranzo di Natale al Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo è un evento a posti limitati, per questo è consigliabile prenotare con anticipo per assicurarsi un tavolo nella suggestiva cornice del resort. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura ai numeri +39 377 327 1098 e 0923 746222, dove lo staff sarà lieto di fornire tutti i dettagli. Scegliere Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo per il 25 dicembre significa regalarsi un Natale da ricordare, in una location premiata a livello internazionale e capace di trasformare ogni momento in un’emozione.