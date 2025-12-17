All’Olimpia di Campobello torna il Cinema, si inizia con Avatar

Il cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara torna a svolgere anche l’originaria attività cinematografica. Questo pomeriggio, 17 dicembre, alle ore 19.30, prenderà infatti il via il palinsesto cinematografico promosso dall’associazione Teatro Studio Mazarine, a cui l’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Castiglione ha affidato per 3 anni, in co-progettazione, la gestione del cine-teatro. A partire da oggi, quindi, la prima proiezione con il film “Avatar”, che si terrà alle ore 19.30. “Siamo molto orgogliosi del fatto che il nostro cine-teatro, uno degli immobili più belli e prestigiosi di Campobello, ristrutturato e riaperto al pubblico, nel 2020, dalla nostra Amministrazione comunale, dopo oltre 35 anni di chiusura, stia svolgendo appieno le sue potenzialità, offrendo al pubblico la possibilità di fruire di diverse iniziative culturali, tra cui spettacoli, rassegne teatrali e, adesso, anche proiezione di film. La partecipazione del pubblico e il successo riscosso, in questi anni, dalle diverse iniziative che sono state promosse è il segno tangibile di quanto questo teatro rappresenti veramente il simbolo di quella tanto auspicata rinascita socio-culturale della città, su cui tanto abbiamo puntato” si legge nella nota del Comune.