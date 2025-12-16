A Partanna studenti del ‘Dante Alighieri’ in scena con Peter Pan￼

Torna in scena mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, al mattino per le scolaresche, e alle ore 21 per il pubblico, la tradizionale “rivista dei maturandi” dell’Istituto “Dante Alighieri” di Partanna. Una festa emozionante perché il musical realizzato dagli studenti torna in scena dopo sette lunghissimi anni di silenzio, in cui il teatro stesso è mancato alla cittadina belicina. Per onorare questa ricorrenza, il cui senso non è solo artistico, culturale e teatrale, ma anche di “debutto in società” dei giovani maturandi, il Comitato studentesco ha chiamato alla regia Giacomo Bonagiuso che con una equipe di collaboratori (Ciro Venosa alle coreografie, Manuela Lombardo come Vocal coach e Giovanna Russo come assistente alla regia) ha aiutato gli studenti a mettere in scena uno dei musical più amati della tradizione italiana: “Peter Pan” con le immortali musiche di Edoardo Bennato. Lo spettacolo rigorosamente cantato dal vivo, vede protagonisti giovani maturandi che, oltre a interpretare tutti i ruoli, ballare e cantare, hanno anche provveduto a creare i costumi e gli elementi di scena, trasformando anche la palestra dell’Itc, ex hub vaccinale, in un teatro pronto ad accogliere la rinascita di una bellissima tradizione. Per informazioni e prevendite ci si può rivolgere a 351.538 0776 oppure 351.1196065.

Il prezzo del biglietto è di 12 euro,