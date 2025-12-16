Marsala, visita dei carabinieri ai piccoli del reparto pediatria dell’ospedale

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno fatto visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino per festeggiare insieme il Natale e augurare una buona guarigione a tutti i piccoli ricoverati.

I militari, accompagnati dal medico Gaspare Amato Direttore f.f. dell’unità Nido e Pediatria di quel reparto, nonché da alcuni membri del personale medico e paramedico che quotidianamente con amore e attenzione si prendono cura dei giovani pazienti, hanno trascorso qualche ora insieme ai piccoli facendo passare loro un momento di spensieratezza in un periodo di difficoltà, portando gadgets e doni.