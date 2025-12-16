Cina, lanciato un nuovo satellite nello spazio

TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì la Cina ha inviato nello spazio un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale dello Shanxi.
Si è trattato della 617esima missione di volo della serie di razzi Long March.
Secondo quanto riferito dal centro, il satellite Ziyuan III 04 è stato lanciato da un razzo Long March-4B alle 11:17, ora di Pechino.
