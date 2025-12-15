Petrosino, contro replica della minoranza: “Non condividiamo l’aumento di compenso della Giunta”

Dopo l’intervento del gruppo di minoranza a Petrosino e in seguito alla replica del sindaco Giacomo Anastasi, gli esponenti dell’opposizione tornano a prendere parola per un’ulteriore replica. “Prendiamo atto delle dichiarazioni del sindaco Anastasi, ma resta il fatto che il Rendiconto 2023 è arrivato in Consiglio con oltre otto mesi di ritardo ed è accompagnato da 44 pagine del Collegio dei Revisori che evidenziano criticità e ritardi significativi. È normale che il Collegio dei Revisori esprima un parere tecnico, spesso favorevole: questo è il loro ruolo istituzionale. Ma il giudizio politico spetta al Consiglio comunale, e proprio sul piano politico non possiamo ignorare il numero e la gravità delle criticità rilevate. Non a caso, durante la seduta consiliare era presente un esperto nominato dal sindaco per rispondere ai numerosi quesiti emersi sul bilancio. A ciò si aggiungono le difficoltà registrate nel pagamento degli stipendi ai dipendenti comunali, un fatto che contraddice qualsiasi narrazione di piena solidità finanziaria dell’ente.

“Per queste ragioni non condividiamo la scelta dell’amministrazione di aumentarsi il compenso. In un momento in cui TARI e imposte continuano a crescere e molte famiglie sono costrette a fare sacrifici per arrivare a fine mese, sarebbe stato un segnale etico e di responsabilità rinunciare almeno a una parte dell’aumento, alleggerendo, anche solo simbolicamente, il peso sulle casse comunali.

Richiamare il dissesto del 2021 non può essere utilizzato per evitare un confronto serio sulle scelte presenti. Continueremo a evidenziare criticità e a chiedere trasparenza, nell’unico interesse che ci guida: quello dei cittadini di Petrosino”, afferma ancora il gruppo Libertà per Petrosino.