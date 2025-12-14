Pnrr, in Sicilia finora impegnato dalla Regione l’87% delle risorse

PALERMO (ITALPRESS) – Sono incoraggianti i dati sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Sicilia, con performance in linea con le regioni più virtuose d’Italia. Nei giorni scorsi lo stato dell’arte è stato riassunto dall’assessore regionale dell’Economia, Alessandro Dagnino, in occasione di un’audizione innanzi alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, presieduta dal deputato di Forza Italia Tommaso Calderone.

Il totale dei finanziamenti PNRR per la Sicilia è pari a quasi 2 miliardi di euro (1.990.727.036 euro), di cui 1,58 miliardi che transitano dal bilancio della Regione. Di questi, al 25 novembre scorso, la Regione aveva assunto impegni per 1,37 miliardi (87% del totale) e effettuato pagamenti per 529 milioni di euro. I pagamenti quindi rappresentano il 38% degli impegni assunti, una percentuale che colloca la Sicilia in linea con le regioni più performanti a livello nazionale.

