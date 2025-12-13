Riforma costituzionale, la Camera penale di Marsala presenta il comitato referendario

La Camera Penale di Marsala rende noto che, nell’ambito della campagna nazionale promossa

dall’Unione delle Camere Penali Italiane a sostegno della riforma costituzionale sulla separazione

delle carriere, si terranno due importanti iniziative pubbliche nel territorio del Distretto giudiziario. Conferenza stampa distrettuale di presentazione del Comitato referendario “Camere Penali per il Sì”

L’Unione delle Camere Penali Italiane, attraverso il Comitato per il Sì alla riforma costituzionale

della separazione delle carriere – Distretto di Palermo, presenterà ufficialmente il Comitato

referendario nel corso di una conferenza stampa: 16 dicembre 2025 – ore 16:00 Villa Whitaker, Via Dante 167, Palermo.



Incontro pubblico della Camera Penale di Marsala con i cittadini.

Nell’ambito del progetto nazionale “129 Piazze per il Sì – Per la separazione delle carriere”, la

Camera Penale di Marsala incontrerà la cittadinanza per un momento di confronto e informazione:

Giovedì 18 dicembre – ore 17:00 Marsala, Piazza Loggia – presso Circolo Lilybeo

L’incontro sarà dedicato all’illustrazione della proposta di riforma, con l’intento di promuovere una

scelta consapevole in vista del voto referendario.



La Camera Penale di Marsala invita la stampa, i professionisti e l’intera cittadinanza a partecipare

ad entrambe le iniziative.