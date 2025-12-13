“Ninò”, il corto girato a Marsala trionfa al Paladino d’Oro Sport Film Festival

Grande soddisfazione e un’emozione immensa per “Ninò”, il cortometraggio girato a Marsala che conquista il Paladino d’Oro allo Sport Film Festival, nella splendida cornice della città di Palermo. Un riconoscimento importante che premia un’opera dal forte valore sociale. «Fiero di partecipare a questo festival con il corto Ninò, un lavoro che tratta un tema difficile come la violenza di genere, il bullismo, il cyberbullismo e la povertà», afferma il regista Michele Li Volsi, visibilmente emozionato per l’ennesimo traguardo raggiunto. Il Gran Galà del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival sarà trasmesso su Rai Sport lunedì 15 dicembre alle 22:45, media partner ufficiale dell’evento, con la messa in onda dei momenti più significativi della serata.

Un cast ricco di talento

Il corto vanta la partecipazione di numerosi attori di grande esperienza e giovani promesse. Tra questi Totò Lo Cascio, storico giovanissimo volto di Nuovo Cinema Paradiso, Orio Scaduto, interprete dalla lunga carriera cinematografica, un gruppo di giovani attori marsalesi e il giovane protagonista Alessandro Renda, volto nuovo ma già molto apprezzato per la sua intensità interpretativa.

Un successo che continua

“Ninò” sta vivendo un percorso festivaliero straordinario. Tra novembre e dicembre il corto ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti: