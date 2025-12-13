Marsala, XX edizione del concorso “Il Presepe più Bello”: aperte le iscrizioni 

sabato 13 Dicembre 2025 - 16:30

Sono aperte le iscrizioni alla XX edizione del Concorso “Il Presepe più bello 2025 – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala, presieduta da padre Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia. L’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” su Facebook: “Marsalesi, è arrivato il momento… da oggi sarà possibile iscriversi al concorso! Siete appassionati di presepi e amate questa meravigliosa tradizione natalizia? Vi invitiamo a partecipare alla XX Edizione del concorso ‘Il Presepio Più Bello 2024’ Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione. Se realizzate il presepe a casa vostra, questa è l’occasione perfetta per mostrare la vostra creatività e condividere lo spirito del Natale con tutta la comunità. Per partecipare è semplice, basta chiamare al 328.0172169 o al 342.1303456. Restate sintonizzati e non perdete l’occasione di partecipare a questa tradizione che rende il Natale ancora più speciale. Il Presepe più bello – Una tradizione che unisce!”.

Subito dopo il 26 dicembre, gli organizzatori, assieme ad una giuria di esperti, visionerà i presepi e successivamente sarà comunicata la data della premiazione che si terrà a gennaio 2026. Il concorso “Il Presepe più Bello – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato negli anni da Calogero Ferreri (ora vice presidente dell’associazione), è giunto alla ventesima edizione. Tutte le edizioni sono state un continuo crescendo. Oltre cinquanta negli ultimi anni i presepi in gara, oltre cinquanta famiglie che hanno messo a disposizione degli organizzatori e della giuria i loro lavori, mettendo l’arte, le idee e l’amore a disposizione di questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento importante per il territorio. Su Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemme

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 328.0172169 o 342.1303456.

Il concorso si divide in:

CONCORSO TRADIZIONALE (XX Edizione). Una giuria di esperti valuterà le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: il 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2025”) e fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.). Per partecipare occorre inviare un messaggio su WhatsApp – ai seguenti numeri: 328.0172169 o 342.1303456 – con foto del presepe, indirizzo di casa (con qualche dettaglio specifico per capire dove si trova l’abitazione).

IL PRESEPE PIÙ CLICCATO SU FACEBOOK (XII Edizione). Tutte le foto degli iscritti al concorso – sia tradizionale che quello del presepe in vetrina – dopo Natale, verranno caricate sulla Pagina Facebook “Il Presepe più bello – Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione” https://www.facebook.com/AssociazioneStelladiBetlemmeMarsala –

LE CATEGORIE DEDICATE ALLE SCUOLE MARSALESI

Il Concorso “il Presepe più Bello 2025” Città di Marsala – dedicato a Enrico Piccione organizzato dall’associazione culturale “Stella di Betlemme” con il patrocinio del Comune di Marsala, giunto alla XX edizione, prevede la categorie dedicata alle scuole marsalesi di ogni ordine e grado dal titolo: “DISEGNA IL TUO PRESEPE”.

“DISEGNA IL TUO PRESEPE” – Gli alunni – singolarmente o in gruppo – potranno disegnare, colorare o dipingere un elaborato sulla nascita di Gesù. Non sono previsti vincoli di dimensioni né di materiali da usare, allo scopo di promuovere a 360 gradi la fantasia e creatività di bambini e adolescenti. Gli elaborati dovranno essere consegnati agli organizzatori entro il 19 dicembre 2025.

“LA POESIA DEL PRESEPE” – Categoria rivolta agli alunni di tutte le scuole a partire dalla primaria – gli studenti sono invitati a redigere un testo poetico – singolarmente o in gruppo – che sia ispirato dalla contemplazione del presepe e della Natività (in senso più ampio). Lo scopo è attivare più forme artistiche per sensibilizzare alla bellezza e ai sentimenti di empatia insiti in questa tradizione, specie in un tempo troppo spesso costellato da solitudini e sempre minori occasioni di condivisione emotiva.

Le scuole che aderiranno a queste iniziative dovranno consegnare i loro elaborati ai responsabili dell’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio”. Per consegne e maggiori informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 389.1405026 (Aurelia). Inoltre, previa richiesta e prenotazione, per le scolaresche è possibile visitare l’esposizione dei presepi della collezione di padre Filippo Romano, presidente dell’associazione “Stella di Betlemme” allestita all’interno della chiesa di Sant’Antonino, nel centro storico.

