Eventi a Marsala e Petrosino: arte, presepi, libri e cinema

Nuovi eventi, di carattere natalizio e non, si terranno a Marsala e Petrosino. Sono aperte le iscrizioni alla XX edizione del Concorso “Il Presepe più bello 2025 – Città di Marsala” dedicato ad Enrico Piccione, organizzato dall’Associazione Culturale “Stella di Betlemme – Amici del Presepio” di Marsala, presieduta da padre Filippo Romano. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia. Per partecipare chiamare al 328.0172169 o al 342.1303456. Il 26 dicembre una giuria valuterà i presepi divisi in varie categorie, “il tradizionale”, “il più cliccato” e poi ci sono i presepi delle scuole. Marsala si prepara ad accogliere uno degli spettacoli musicali più amati degli ultimi anni. Domenica 14 dicembre, alle ore 18, presso lo Studio d’Arte di Michaela Di Caprio, si inaugura la personale di Rosario Casano “Intrecci”, visitabile fino al 21 dicembre (orari 10.30-13, 17-19). Dal 16 dicembre al 3 gennaio, nella sala “Passaggi e Tendenze” de Complesso Monumentale San Pietro, si terrà la personale dell’artista concettuale Nino Bilello dal titolo “Le infradito di Tutankhmon” col patrocinio del Comune lilybetano.

A Petrosino il 13 dicembre evento con “Solidarietà e Azione”, Il 14 “Level Up Day – Taekwondo” alle 8.30, le altre iniziative si terranno dal 19 dicembre, tutte al Centro Polivalente.