Alla scuola ‘G. Paolo II’ di Marsala un murales “Un ponte per crescere”

Un tripudio di colori e sorrisi ha animato il cortile della Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle lo scorso 3 dicembre, dove è stato inaugurato il nuovo murales realizzato dai bambini della classe quinta della Scuola Primaria “Maria Boschetti Alberti” di Giardinello, insieme ai piccoli della sezione cinque anni della Scuola dell’Infanzia “ Giovanni Paolo II”. L’opera, realizzata nell’ambito del progetto di continuità “Un ponte per crescere”, raffigura un grande arcobaleno che abbraccia fiori, animali e un sole luminoso: un messaggio di armonia, collaborazione e gioia, frutto del lavoro condiviso tra bambini di età diverse. La cerimonia si è aperta con la presenza della dirigente scolastica Anna Maria Alagna e dell’assessora alla Cultura Donatella Ingardia. I piccolo hanno cantato il brano “Come un pittore” dei Modà”, poi è stato accesso l’albero di Natale. “Questo murales – ha sottolineato la preside Alagna – è il risultato di un percorso di collaborazione. I bambini hanno scoperto che insieme si possono realizzare grandi cose: la continuità non è solo un passaggio, ma un’occasione per crescere e costruire legami”.