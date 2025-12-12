Marsala, al Teatro Impero arriva il musical “Sister Act”￼￼

Marsala si prepara ad accogliere uno degli spettacoli musicali più amati degli ultimi anni. Venerdì 12 dicembre, alle ore 21.30, il Teatro Impero ospiterà il musical “Sister Act – Una suora sotto copertura”, una produzione brillante che unisce comicità, ritmo e una colonna sonora capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Ispirato al celebre film, lo spettacolo racconta le avventure di una cantante costretta a nascondersi in un convento, dove la sua presenza darà vita a una serie di situazioni esilaranti e numeri musicali travolgenti. Tra gag, cori gospel e coreografie vivaci, il musical promette una serata ricca di energia e buonumore. L’arrivo di Sister Act al Teatro Impero rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, confermando l’attenzione della città verso produzioni di richiamo nazionale e spettacoli capaci di valorizzare la scena teatrale locale. I biglietti sono disponibili in prevendita presso: “I Viaggi dello Stagnone”, “Minimarket Sanguedolce”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero: 351 223 5089.