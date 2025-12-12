Marsala, Rodriquez: “Le installazioni di Natale fissate con chiodi alle basole”. VIDEO

Intervenendo nell’ultima seduta del Consiglio comunale, riservata alle interrogazioni, il consigliere Mario Rodriquez ha sollevato un tema molto attuale e recente. L’esponente di opposizione ha fatto notare all’Amministrazione e ai dirigenti del settore, come le installazioni dell’albero di Natale e delle stelle e luminarie a terra, soprattutto in Piazza Loggia, siano state collocate fissandole nelle basole con chiodi di acciaio alla buona che in alcuni casi sono di notevoli dimensioni e addirittura il tappeto verde sotto il grande albero di Natale è saldato a terra con perni. “Ho chiesto in Aula al sindaco – afferma Rodriquez – come è potuta avvenire una scelta del genere da parte degli uffici preposti visto che le basole, che già di suo, per la trascuratezza e i lavori raffazzonati presentano diversi problemi, siano state usate per fissare coi chiodi le installazioni natalizie. Sono convinto che le festività verranno celebrate, ma questo non deve essere a danno nè dell’ambiente nè dell’arredo urbano”. Il consigliere ha effettuato un ennesimo sopralluogo correlando la sua interrogazione di foto, principalmente in Piazza della Repubblica. “L’auspicio e la raccomandazione – dice ancora – è quella che, al termine delle festività natalizie, quando queste installazioni verranno rimosse, se le basole presentano dei danni, questi vengano riparati immediatamente. Per il futuro però, gli uffici si attrezzino ad altri tipi di addobbi natalizi verificando i lavori dell’impresa a cui viene demandato di decorare la città per le feste”. Rodriquez, in una mini-intervista, ci parla anche del mal funzionamento dell’orologio di Palazzo VII Aprile e di un’interrogazione in merito all’installazione dei contenitori di raccolta RAEE per piccoli elettrodomestici: “Ho avuto solo queste risposte dall’Amministrazione, ma non ne ho avuto di altre alle tematiche che ho sollevato nell’interesse dei cittadini”.

GUARDA IL VIDEO