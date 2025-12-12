Davide Pastore (Rifondazione Comunista): “Sosteniamo Andreana Patti con un programma comune”. VIDEO

Il segretario del circolo marsalese ci conferma che presenteranno una lista per il consiglio comunale.

Davide Pastore, segretario del circolo Enrico Berlinguer di Rifondazione comunista di Marsala. Il vostro partito ha partecipato a tutte le riunioni e gli incontri con gli altri partiti del centrosinistra, arrivando alla sintesi che ha portato alla designazione di Andreana Patti alla candidatura a sindaco. Come si è arrivati a questa soluzione?

“Come bene lei ha sottolineato, il nostro partito ha partecipato in prima linea alla ricerca di soluzioni alternative al centrodestra da proporre ai marsalesi per le amministrative della primavera del 2026. Con i nostri alleati di centrosinistra e con i vari movimenti civici abbiamo elaborato il progetto e il programma e alla fine, fatta la sintesi dovuta, si è arrivati al nome di Andreana Patti. Mi preme sottolineare con è stata una scelta comune e non è stata certamente calata dall’alto”.

Perché proprio questa decisione?

“Si tratta di una candidata di indubbio valore. Lei con il suo movimento “Si Muove la Città” hanno accresciuto il nostro programma con le loro proposte e noi abbiamo potuto constatare che avevamo tantissimi punti in comune”.

Il vostro rapporto con le altre forze politiche di centrosinistra com’è?

“Ottimo. Stiamo per ultimare le linee guida del programma a cui stiamo lavorando da mesi per cercare di indicare la direzione che deve prendere Marsala. Mancano soltanto alcuni dettagli e a breve lo presenteremo ai cittadini marsalesi”.

La legge elettorale siciliana prevede che una parte determinante per eleggere il nuovo sindaco sia “in mano” alle liste dei partiti. Che cosa state facendo in questa direzione?

“Stiamo da tempo lavorando alla stesura delle candidature da inserire nelle liste per il rinnovo del consiglio comunale che come è noto avverrà contestualmente alla elezione del sindaco. Tutti i partiti e i movimenti sono mobilitati in questa direzione”.

E il suo partito, Rifondazione Comunista, presenterà una propria lista?

“Stiamo provando ad avere una nostra lista con il simbolo del circolo Enrico Berlinguer di Marsala. Altrimenti cercheremo si fare una lista congiunta con uno degli altri partiti della coalizione, naturalmente a sostegno di Andreana Patti”.

Lei nella qualità di segretario del partito parteciperà con una sua candidatura alle amministrative di primavera?

“Certamente. Il partito di Marsala sarà presente ai suoi massimi livelli”.

