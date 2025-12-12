Canottaggio, consegnata a Francesco Palermo Patera la Stella d’argento al merito sportivo

Prestigioso riconoscimento per il marsalese Francesco Palermo Patera. Ieri pomeriggio, nel corso della cerimonia annuale del Coni delegazione di Trapani, gli è stata consegnata la Stella d’argento al Merito Sportivo per la disciplina del Canottaggio, concessa dalla presidenza nazionale del CONI.

Alla base della scelta del Comitato Olimpico nazionale, l’apprezzamento per le attività dirigenziali svolte nel tempo.

In questi anni Francesco Palermo Patera ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali per la Federazione Italiana di Canottaggio. Dal 2004 al 2008 è stato vicepresidente vicario del Comitato Regionale Sicilia, mentre per il quadriennio olimpico 2009/2012 è stato sostituto procuratore federale della FIC. Dal 2013 al 2016 ha ricoperto la carica di delegato provinciale di Trapani del Coni per il canottaggio e per i due successivi quadrienni olimpici (2017/2020 e 2021/2024) ha presieduto la Corte sportiva d’Appello della Federazione Italiana Canottaggio. Nel 2009 aveva già ricevuto dal Coni la Stella di Bronzo al merito sportivo, mentre lo scorso anno il Consiglio Federale lo aveva nominato socio benemerito della Federazione.