“Borgo Misilla” porta doni nella Pediatria all’ospedale di Marsala

Giornata ricca di emozioni per i degenti del reparto di pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove giovedì 11 dicembre una delegazione di volontari dell’associazione “Borgo Misilla” si è recata per consegnare regali natalizi ai piccoli pazienti presenti. Un momento per dispensare sorrisi e un po’ di spensieratezza ai loro familiari. L’incontro è stato possibile grazie alla disponibilità di tutto lo staff del reparto e della direzione dell’ospedale. L’iniziativa si inserisce nel programma annuale dell’associazione “Borgo Misilla”, volto a promuovere interventi di supporto e solidarietà a favore delle persone in condizioni di fragilità o bisogno.