Nuovi Agenti di Polizia Municipale al Comune di Marsala, c’è una graduatoria

Il settore Risorse Umane del Comune di Marsala ha approvato la graduatoria del Concorso pubblico – per titoli ed esami – per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 Agenti di Polizia Municipale. Bandito lo scorso maggio, con prove d’esame concluse a luglio – quasi 2.500 i candidati – la Commissione di esami ha concluso la procedura stilando l’elenco dei vincitori del concorso. Dopo le verifiche di legge, con il nuovo anno i 6 nuovi Agenti entreranno a far parte del Corpo della Polizia Municipale di Marsala.

Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Donatella Ingardia: “Dopo decenni d’attesa si immettono nuove risorse ad un organico che, seppur ancora carente, è presente nel territorio e assicura numerosi servizi. Abbiamo fatto in modo che alla copertura dei posti si giungesse in tempi brevi, per questo ringraziamo per l’impegno la Commissione esaminatrice e il personale coordinato dalla dirigente Giovanna Basiricò. Da evidenziare, infine, che la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata anche per la copertura dei posti nel triennio 2025/2027”. In tal senso, c’è già una certezza. Nel piano del fabbisogno del personale approvato dall’Amministrazione Grillo, infatti, è già prevista per il 2027 l’immissione in organico – a tempo indeterminato – di altri 11 Agenti. A ciò potranno seguire eventuali assunzioni a tempo determinato, straordinarie e stagionali, consentite dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse economiche.

Qui la graduatoria: https://marsala.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/3977805?p_p_state=pop_up