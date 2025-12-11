Pallacanestro Marsala a casa della rivelazione: contro Svincolati vietato sbagliare

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà sul parquet della Svincolati Academy Milazzo, gara valida per la Regular Season di Serie C maschile. Sabato 13 dicembre, palla a due alle ore 19:00 al Palamilone di Milazzo (ME), con i lilibetani chiamati a una prestazione di grande intensità per continuare a inseguire l’obiettivo salvezza diretta.​

La sfida di Milazzo

Avversaria di turno è la Svincolati Academy, autentica rivelazione del campionato: a inizio stagione pochi si aspettavano di trovarla stabilmente nelle posizioni di vertice, ma il campo sta premiando il lavoro del gruppo milazzese. Nonostante l’ultima battuta d’arresto a Palermo, maturata su un parquet tradizionalmente ostico dove molte squadre hanno lasciato punti pesanti, la formazione di casa arriva all’appuntamento in buona salute e con grande fiducia nei propri mezzi.

Squadra giovane ma già molto strutturata, Milazzo può contare su riferimenti tecnici chiari, in particolare Aiello e Alioto, considerati due dei prospetti più interessanti a livello regionale. Le loro recenti convocazioni in Serie B testimoniano la crescita di questi giocatori e il valore complessivo del progetto Svincolati, che sta dimostrando di poter competere con continuità anche su palcoscenici di categoria superiore.

Le caratteristiche degli Svincolati

La Svincolati Academy è formazione dal ritmo elevato: corre a tutto campo, alza il numero dei possessi e costruisce un alto volume di tiri, spesso con ottime percentuali. Questa identità rende il Palamilone un campo difficile per chiunque, perché i padroni di casa sfruttano energia, entusiasmo e sostegno del pubblico per alzare subito la temperatura agonistica della partita. La Nuova Pallacanestro Marsala si troverà quindi di fronte una squadra aggressiva, intenzionata a vendere cara la pelle e a difendere il fattore campo fino all’ultimo possesso.

Le esigenze della NPM

In casa Marsala c’è la consapevolezza che per uscire da Milazzo con i due punti serviranno 40 minuti di concentrazione assoluta su entrambe le metà campo. Le ultime uscite hanno messo in evidenza come ogni calo di attenzione venga inevitabilmente pagato a caro prezzo, e il ko con Castanea non può rappresentare la conferma del valore reale della squadra, che vuole reagire e voltare pagina.​

La classifica inizia a farsi corta e il margine di errore si assottiglia: con il numero di gare che diminuisce, ogni occasione diventa preziosa per muovere la graduatoria. L’obiettivo dichiarato resta quello di inserirsi fino all’ultimo nel gruppo che lotta per la salvezza diretta, cioè nelle prime cinque posizioni della conference, e il percorso passa necessariamente da una prova di maturità già a partire da sabato sera, andando a caccia di un bottino pieno su un campo tra i più complicati del girone.