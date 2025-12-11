Marsala: alla Biblioteca 12mila euro dal Ministero per nuovi libri

Ammonta a oltre 12 mila euro il contributo assegnato al Comune di Marsala dal Ministero della Cultura, al fine di incrementare il patrimonio librario della Biblioteca “Salvatore Struppa”. Ne dà comunicazione l’Assessorato ai Beni culturali diretto da Ignazio Bilardello: “Un riconoscimento che premia l’attività promozionale della lettura svolta dalla biblioteca, utilizzando le pagine web e i canali social dedicati, nonché la tecnologia digitale di cui è ora dotato il sito culturale. Esprimo il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto a tutto il personale del settore”. L’Amministrazione, al fine di coinvolgere i cittadini nel “progetto lettura”, li invita a segnalare eventuali titoli di pubblicazioni che si propone di acquistare, contattando la Biblioteca comunale: bibliotecacomunale@comune.marsala.tp.it / 0923993413
Cultura