Condannato a 15 anni di carcere il medico di Matteo Messina Denaro

Il medico che curò Matteo Messina Denaro, Alfonso Tumbarello, è stato condannato a 15 anni di reclusione dal tribunale di Marsala, oltre all’interdizione dalla professione. I pubblici ministeri ne avevano chiesti 18. Secondo i giudici quindi, l’imputato avrebbe avuto piena consapevolezza della vera identità del mafioso, all’epoca latitante. Inizialmente si era detto che il paziente si era presentato al dottor Tumbarello con l’identità di Andrea Bonafede. E difatti le prestazioni mediche erano state rilasciate ad un Andrea Bonafede del ’63, geometra di Campobello di Mazara, prestanome.