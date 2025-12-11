Arti Marziali: il marsalese Troy Cialona oro alla Coppa Italia di MMA￼￼

Fine settimana da incorniciare per l’atleta marsalese Troy Cialona, protagonista assoluto della Coppa Italia di specialità disputata a Bergamo. L’atleta ha infatti conquistato la medaglia d’oro, confermando il suo eccellente stato di forma e la sua crescita costante nel panorama nazionale. La competizione è iniziata sabato, con gli incontri preliminari che hanno visto Cialona imporsi con autorità sui propri avversari, garantendosi l’accesso alla finale della domenica. Una prova di maturità e determinazione che ha permesso al giovane atleta di presentarsi all’atto conclusivo con la giusta carica e fiducia nei propri mezzi.

In finale, Troy ha affrontato un temibile avversario romano, noto per la sua esperienza e potenza. Il match, molto atteso dal pubblico presente, si è rivelato combattuto fin dalle prime fasi. Dopo un primo round equilibrato, Cialona è riuscito a prendere il controllo dell’incontro nel secondo, chiudendo il confronto con un KO spettacolare che gli è valso il titolo. Con questa brillante vittoria, Troy Cialona aggiunge un importante trofeo al proprio palmarès e conferma di essere uno degli atleti più promettenti della sua categoria.