Il duo Arceri-Sciacca della Marsala Gym Lab campionesse italiane a Rimini￼

Si sono concluse lunedì 8 dicembre le gare della Winter Edition 2025 di Rimini, il Campionato Italiano di ginnastica artistica, e non solo, del settore Silver indetto dalla Federazione ginnastica d’Italia e attesissimo da tutte le ginnaste dello stivale. Per la Marsala Gym Lab a prendere parte a questa edizione sono state le gymlabine Carola Floreno, classe 2009, Greta Arceri e Rachele Sciacca, classe 2014. Nelle prime due giornate di gara è il turno delle prove individuali della busetana Carola Floreno che prende parte per la prima volta al Campionato Eccellenza LE3 avanzato S1, finendo 21ª nell’all around e 15ª a trave, piazzandosi in entrambe le classifiche la migliore fra le siciliane. Per lei un programma nuovo e complesso messo a segno senza grandi falli e con grinta. Nel pomeriggio è il turno del DUO LC3 avanzato A3 formato da Greta Arceri e Rachele Sciacca.

Una squadra che splende di luce propria e che lascia la scia attrezzo dopo attrezzo, con delle esecuzioni eccellenti, curate nei minimi dettagli, frutto di un lavoro accorto, preparato e studiato in palestra ogni giorno, che viene acclamato dal pubblico e premiato dalla giuria che le assegna il titolo di Campionesse Italiane 2025. Nelle ultime due giornate di questa Winter Edition è la volta delle prove individuali allieve. Greta Arceri, sopraffatta dall’emozione e un po’ intimorita, non brilla come è solita fare e chiude questo suo primo Campionato in 16ª posizione nel livello LD base mentre Rachele Sciacca super concentrata e desiderosa di fare un ottimo italiano, dimostra precisione e carattere. Dopo il 6° posto della prima giornata con 60.800 e con il primo posto al volteggio con un’ esecuzione stellare e punteggi eccellenti a tutti gli attrezzi, chiude i due giorni in 9ª posizione con 120.500.