 Anna Mallamo all’Otium di Marsala presenta “Col buio me la vedo io”

Venerdì 12 dicembre alle ore 18 all’Otium di Marsala ospitiamo la giornalista e scrittrice Anna Mallamo che racconterà il suo primo romanzo “Col buio me la vedo io” (Einaudi) per la rassegna Book Jazz Club. La Mallamo nata a Reggio Calabria e Messinese di adozione si racconta cosi: vivo in andirivieni sullo Stretto. Scrivo da quando mi ricordo di esistere, e ne ho fatto un mestiere: pur essendo laureata in Filologia classica (e per soli cinque esami non mi sono laureata in Psicologia) sono giornalista da moltissimi anni, sempre nella stessa testata, la Gazzetta del Sud, per cui curo le pagine di Cultura e spettacoli. Ho avuto una collaborazione con l’Unità: con Concita De Gregorio direttrice tenni per due anni e mezzo una rubrica, prima giornaliera poi settimanale, sulla politica vista da un condominio di anziane donne calabresi, le mie zie. Adesso ho un blog su Huffington Post. Questo è il mio primo romanzo, che ha vinto il Supermondello 2025 pochi giorni fa, era stato finalista al premio Berto e aveva vinto, ad agosto, il rinato premio Giuseppe Antonio Arena ad Acri (Cs). E’ stato anche inserito nella Classifica di qualità pubblicata da Indiscreto a settembre. L’incontro con la Mallamo si inserisce nella nostra attività dicembrina che come ogni anno si infittisce di fuori programma a seguire un riepilogo di quello che accadrà nelle prossime ultime settimane dei questo 2025.