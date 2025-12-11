A Petrosino Maria Di Girolamo compie 100 anni

giovedì 11 Dicembre 2025 - 10:14

L’Amministrazione comunale petrosilena rivolge alla signora Maria Di Girolamo i più sentiti auguri per il prestigioso traguardo dei 100 anni. Una vita lunga e preziosa, esempio di dignità, forza e amore per la famiglia. La comunità festeggia con orgoglio questa speciale ricorrenza, augurando alla Signora Maria ancora serenità, salute e affetto. “Una vita lunga e preziosa, esempio di dignità, forza e amore per la famiglia. La comunità festeggia con orgoglio questa speciale ricorrenza, augurando alla Signora Maria ancora serenità, salute e affetto” scrivono dal Comune guidato da Giacomo Anastasi.

