A Petrosino Maria Di Girolamo compie 100 anni

L'Amministrazione comunale petrosilena rivolge alla signora Maria Di Girolamo i più sentiti auguri per il prestigioso traguardo dei 100 anni. Una vita lunga e preziosa, esempio di dignità, forza e amore per la famiglia. La comunità festeggia con orgoglio questa speciale ricorrenza, augurando alla Signora Maria ancora serenità, salute e affetto.