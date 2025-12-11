A Castellammare torna a scandire il tempo l’orologio storico di Palazzo Crociferi￼

Dopo circa 15 anni, l’orologio monumentale di palazzo Crociferi, sede del municipio di Castellammare del Golfo, è tornato a scandire ore e minuti. Ed hanno ripreso a risuonare anche le storiche campane che, alla sommità dell’antico edificio, rintoccano nuovamente, restituendo alla città un suono familiare e simbolico che da tempo mancava. L’opera di ripristino è stata realizzata da Danilo Gianformaggio, titolare della ditta “Manutentori del Tempo”, specializzata nel recupero di orologi monumentali e campane. Un intervento accurato che ha richiesto studio, precisione e attenzione per garantire la piena funzionalità dell’orologio e delle sue campane nel rispetto della loro identità originaria.

«Abbiamo previsto il restauro e la rimessa in funzione delle campane e dell’orologio storico che si erge sulla parte alta della facciata del palazzo municipale, con l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio architettonico –affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno-. È un piacere vedere l’orologio nuovamente funzionante e sentire di nuovo il rintocco delle campane, perché in un luogo che ha attraversato secoli di storia, arte e cultura si tratta di un segno di continuità e identità Con il ripristino dell’orologio e il restauro delle campane torna a vivere un tassello prezioso della memoria cittadina. Un sentito ringraziamento va a Danilo Gianformaggio, trapanese e specializzato nel recupero di orologio monumentali, per l’impeccabile intervento effettuato». Danilo Gianformaggio ha espresso soddisfazione e si è detto «molto contento di aver ridato nuova vita a un orologio così bello. Palazzo Crociferi a Castellammare del Golfo, è un luogo intriso di storia, e l’orologio che domina la facciata ne è da sempre un simbolo. Rimetterlo in moto significa contribuire a restituire alla città una parte del suo patrimonio. Inoltre sarà possibile ammirarlo nelle ore serali grazie a uno speciale impianto d’illuminazione a Led».

L’orologio si trova nella parte centrale superiore della facciata, al di sopra del balcone principale del palazzo, incorniciato dall’elegante struttura barocca che caratterizza l’edificio. La campana che ora torna a risuonare ne completa l’iconografia, sormontando il cornicione in una tipica coronazione monumentale raffigurante anche il simbolo cittadino. Il ritorno del suono delle campane e del battito delle ore, percepibile lungo il corso principale, restituisce vitalità a un monumento che ha accompagnato generazioni di cittadini e continua a rappresentare il cuore pulsante della cittadina

La storia di palazzo Crociferi

Palazzo Crociferi è uno degli edifici più antichi e rappresentativi di Castellammare del Golfo. Sorge sul corso Bernardo Mattarella, di fronte la villa comunale Regina Margherita, e costituiva, insieme alla vicina chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti, il grande complesso dei Padri Crociferi che vissero a Castellammare del Golfo dal 1663 fino alla seconda metà dell’Ottocento. Edificato tra il 1659 e il 1660 per volontà della nobildonna Francesca Balsamo di Roccafiorita, il palazzo conserva una facciata imponente articolata su tre livelli, con portale barocco, balconi, mensole intagliate e, al centro, proprio l’orologio monumentale restaurato. Dopo la confisca dei beni religiosi e una lunga vicenda amministrativa, l’edificio divenne definitivamente proprietà comunale alla fine del XIX secolo. Oggi, oltre a essere sede istituzionale, palazzo Crociferi rappresenta un punto di riferimento visivo, storico e identitario per tutta la comunità.

Nelle foto in allegato: l’assessore Giovanni D’Aguanno e il restauratore Danilo Gianformaggio