Il Vescovo Giurdanella celebra Santa Lucia e visita gli ospedali del territorio diocesano di Mazara

Nella festa di Santa Lucia, che ricorre il 13 dicembre, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione eucaristica a Mazara del Vallo, Castelvetrano e Partanna. Alle ore 9, il Vescovo celebrerà la santa messa in Cattedrale a Mazara del Vallo (in Cattedrale sarà celebrata la santa messa anche alle ore 10,30, 16,30 e 18,30). Alle ore 10,30 il Vescovo presiederà la santa messa nella parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano. Parteciperanno gli associati all’Associazione Unione Italiana Ciechi Ipovedenti (UICI) che condivideranno il pranzo con il Vescovo. Alle ore 18 il Vescovo celebrerà nella parrocchia Santa Lucia di Partanna.

Inoltre, in vista del Natale, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, visiterà come di consueto gli ammalati negli ospedali del territorio diocesano. Venerdì 12 dicembre, ore 10, visita degli ammalati e celebrazione della santa messa nell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Lunedì 15 dicembre, ore 9,30, visita e santa messa nell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Giovedì 18 dicembre, ore 9,30, visita e santa messa nell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi. Venerdì 19 dicembre, ore 9,30, visita e santa nell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.