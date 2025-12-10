Musica, poesia, arte e solidarietà al Don Bosco di Marsala con lo spettacolo “Da madre a madre”

Lo spettacolo evento “Da madre a madre“ tenutosi presso il Teatro Don Bosco di Marsala ed organizzato da Filippo Marino, gestore del Cinema Golden, è stato un regalo di Natale per i bambini e le mamme seguiti dalla delegazione locale del Movimento per la Vita.

Oltre a far riflettere e commuovere il pubblico, l’evento ha fornito ai presenti l’opportunità per un viaggio sul tema dalla maternità, partendo da quella terrena in tutte le sue sfaccettature ed arrivando a quella celeste come faro e modello da cogliere .

Lo spettacolo, inteso come concerto musicale ed inframezzato da danza pittura e poesia, ha avuto la conduzione di Sabina Braschi, che ne ha tessuto la logica narrativa e la direzione artistica e gli arrangiamenti del pianista Giuseppe Gandolfo.

Sul palco si sono esibiti i musicisti: Nicola Guirreri al violoncello e basso , Salvatore Novena alle chitarre, Francesco Di Girolamo alla batteria e percussioni, Leonardo Cassarà al clarinetto, le splendide voci di Viviana Angileri e Maria Celeste Gandolfo, la danza e la recitazione a cura di Chiara Messina, Margherita Palisi alla pittura – di un quadro in estemporanea che è stato donato per una vendita all’asta – e canto.

Lo spettacolo è stato offerto in favore del Movimento per la Vita di Marsala, non solo per la divulgazione dei messaggi di accoglienza e bellezza della vita e della maternità, ma anche perché ha attirato la sensibilità di piccoli imprenditori locali che unendo le proprie forze hanno contribuito a riempire i magazzini del Movimento per la Vita di Marsala per andare incontro alla distribuzione di latte, pannolini, omogenizzati e beni di prima necessità per bambini e infanti a sostegno delle mamme in difficoltà del territorio. In particolare MpV ringrazia Kia Automondo di Trapani, la Uil di Trapani, armeria V.a.n di Petrosino, Istituto di Vigilanza “La Guardia” di Marsala, “Big Bang” di Trapani per la loro generosità

Nelle prossime settimane è in programma un altro appuntamento, con lo spettacolo “Da madre a madre” che si terrà il 17 gennaio presso il teatro Impero di Marsala.