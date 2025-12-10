Marsala dedica una nuova via al medico Giovanni Montalto

L’Amministrazione comunale di Marsala intitolerà una nuova area pubblica alla memoria del dottor Giovanni Montalto, figura stimata della comunità locale. La decisione arriva su proposta della Commissione Toponomastica e successiva autorizzazione della Prefettura di Trapani. La nuova arteria stradale porterà il nome di “Via Giovanni Montalto, medico chirurgo” e collegherà la Strada Statale 115, all’altezza dell’incrocio semaforico di Terrenove Bambina, alla via comunale “Bue Morto”, passando lungo la chiesa della contrada. L’area, che segna il confine tra le contrade Berbarello e Terrenove, acquista così un nuovo significato dedicato alla memoria del professionista. La cerimonia ufficiale di intitolazione si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10, nei pressi del semaforo della SS 115, dove sarà scoperta la nuova targa toponomastica.