Marsala: strade delle periferie sempre più dissestate. Raccolta di firme dei residenti di contrada Conca

Con il maltempo delle scorse settimane aumentano le segnalazioni di problemi di dissesto stradale in diverse carreggiate del territorio marsalese. La via vecchia Mazara, recentemente ribattezzata via senatore Pellegrino, somiglia sempre più a un percorso a ostacoli, che mette a rischio la tenuta delle autovetture in transito. Un’altra situazione critica è stata segnalata alla nostra redazione da una lettrice residente in contrada Conca, evidenziando la presenza di una buca che con le ultime piogge si è ulteriormente allargata: “Abbiamo raccolto le firme per fare mettere i dossi ai vigili urbani, ci hanno detto che presto sarebbe stato fatto. Ma come al solito campa cavallo che l’erba cresce…”. La lettrice evidenzia, inoltre, che molti attraversano questa strada a grande velocità e quando passano sopra la buca l’asfalto si sgretola ulteriormente e i residui volano a destra e sinistra, col rischio di colpire i residenti o danneggiare i loro mezzi. “Probabilmente – conclude con amarezza la cittadina marsalese che ha segnalato il disservizio – tutto ciò accade perchè in zona non abitano consiglieri comunali o assessori. Altrimenti, i dossi saranno già stati messi…”.