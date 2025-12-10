Marsala: il Consiglio torna in aula tra una settimana. Si parlerà di movida e minori non accompagnati

Sono 17 i punti all’ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale di Marsala, convocato dal presidente Enzo Sturiano per la giornata di mercoledì 17 dicembre, a partire dalle 16.30.
Tra gli argomenti in discussione il regolamento sulla “movida” per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento; un atto di indirizzo relativo alla vicenda della riduzione dei trasferimenti per la copertura delle rette per i minori stranieri non accompagnati; una delibera riguardante una modifica al regolamento cimiteriale e un’altra delibera riguardante la revisione periodica delle partecipate pubbliche.
Infine, fanno parte dell’ordine del giorno, dieci debiti fuori bilancio.