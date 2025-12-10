Incontro del PD sulle Amministrative di Marsala e per il rinnovo della tessera

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala e i Giovani Democratici, ha organizzato un incontro aperto a iscritti e simpatizzanti per discutere delle prossime elezioni amministrative e avviare la costruzione del programma politico per la città. L’appuntamento è fissato per oggi, 10 dicembre, alle ore 18:30 nei locali di Assud in Piazza San Francesco. L’iniziativa rientra nella strategia del Circolo di Marsala volta a garantire un processo di elaborazione programmatica il più inclusivo e partecipativo possibile, ponendo l’ascolto e il contributo della cittadinanza al centro della futura azione politica. Crediamo fermamente che il futuro di Marsala debba essere scritto con la voce di chi vive quotidianamente i problemi e le potenzialità del nostro territorio.

Questo incontro sarà un momento cruciale per fare il punto sulla situazione attuale e, soprattutto, per raccogliere idee, proposte e criticità da inserire nel programma per le prossime amministrative. Vogliamo un programma forte e concreto, frutto di una vera partecipazione. L’incontro sarà l’occasione per affrontare i temi emersi anche durante il recente “Tour d’Ascolto” nelle periferie, dalle emergenze sulla manutenzione stradale e l’accessibilità al mare, fino al potenziamento dei servizi essenziali e del trasporto pubblico. Al termine della discussione programmatica, il Circolo ospiterà un momento conviviale con un aperitivo per lo scambio degli auguri in vista delle festività natalizie. Sarà l’occasione per poter rinnovare o fare la nuova tessera del partito.