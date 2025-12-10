Emergenza idrica nel trapanese, Grammatico: “Si vedono i primi risultati”

Il sindaco di Paceco Aldo Grammatico, annuncia importanti passi avanti nell’affrontare l’emergenza idrica che da settimane condiziona la vita quotidiana di cittadini e famiglie. Grazie a un lavoro congiunto dei comuni della provincia e alla collaborazione tra Protezione Civile, Siciliacque, Consorzio di Bonifica, Enel e altri enti coinvolti, sono stati messi in campo interventi straordinari che stanno già portando risultati concreti. Tra le misure attivate, il nuovo collegamento diretto tra l’invaso Garcia e il potabilizzatore di Sambuca consente l’immissione in rete di 100 litri al secondo in più, aggiunti ai 100-150 litri al secondo già prelevati. A breve partirà anche il pompaggio dall’invaso Arancio verso il Garcia, garantendo ulteriore acqua grezza da potabilizzare. Enel ha stabilizzato la fornitura elettrica al dissalatore, interrompendo le frequenti interruzioni che avevano aggravato la crisi nei giorni scorsi. Parallelamente, il gruppo di sollevamento della condotta Garcia–Arancio è stato completato in anticipo e la condotta è attualmente in fase di riempimento. Inoltre, i pozzi Inici saranno collegati alla rete entro la fine della prossima settimana, assicurando un incremento duraturo della disponibilità idrica per l’intera provincia. Grammatico sottolinea quanto “… la crisi abbia inciso sulla vita quotidiana, sul lavoro e sulle famiglie”, ma evidenzia la determinazione dei sindaci nel fronteggiare la situazione. “Gli interventi messi in campo ci consentono di prevedere un miglioramento concreto già dai prossimi giorni. Continueremo a monitorare ogni passaggio e a informarvi con totale trasparenza”, ha dichiarato.