Consiglio comunale a Marsala: Solo interrogazioni e Ordini del Giorno

Seduta di Consiglio comunale del 9 dicembre a Marsala interamente dedicata alle interrogazioni.

I lavori sono stati avviati con la discussione su due Ordini del Giorno: “Indirizzi per l’attuazione dell’emendamento alla variazioni di bilancio”, riguardante riconoscimenti da assegnare per meriti scolastici (illustrato da Gabriele Di Pietra) e quello sull’installazione di defibrillatori in luoghi pubblici (illustrato da Leo Orlando) i due OdG sono stati approvati all’unanimità dall’Aula.

Le questioni sollevate dai consiglieri nelle loro interrogazioni

Leo Orlando (programma turistico non rispettato, villa Cavallotti inagibile, strade e marciapiedi dissestati, quartieri abbandonati, assenza di rallentatori in prossimità di incroci, illuminazione e parcheggi comunali gestiti male, sprechi di coperture assicurative; gestione verde pubblico assente; eventi scollegati; parcheggio comunale di via G. Anca Omodei non sicuro);

Rino Passalacqua (chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla scelta dell’ex San Biagio quale nuova sede dell’Agenzia per l’Impiego; mancata risposta alla richiesta di istituire una “zona rossa” nel centro urbano, quale strumento di contrasto alla microcriminalità; chiarimenti su prossima rendicontazione progetti Pnrr);

Massimo Fernandez, stato dei lavori nella palestra Amabilina.

Altre interrogazioni sono state illustrate da Elia Martinico (mancata manutenzione di strade, marciapiedi e illuminazione; lavori di scavi non seguiti dai tecnici comunali e mal ripristinati; mancanza mappatura delle priorità del territorio; zona Santo Padre delle Perriere sempre allagata dopo le piogge; la Fontana del Vino non zampilla più);

Mario Rodriquez (caos in via Roma, di cui chiede chiusura per festività; tasselli nelle basole di piazza Loggia per sistemare tappeto natalizio; potenziare Centro raccolta rifiuti di contrada Ponte Fiumarella; agevolare lo smaltimento di piccoli elettrodomestici nelle isole ecologiche; albero accanto alla palestra Grillo non potato; sicurezza delle strade);

Eleonora Milazzo (oltre 30 interrogazioni rimaste senza risposta su temi importanti per la città e i cittadini; mancanza dell’ordinaria amministrazione riguardo strade, rete fognaria; caditoie non previste sul waterfront lungomare Florio; ancora incertezze sul ritorno a Marsala dell’Università di Enologia; situazione del Piano urbanistico generale);

Gabriele Di Pietra (manutenzione della pista ciclabile dello Stagnone; cura del verde nelle scuole; programmare attività promozionali della città per tour scuole italiane a Marsala; situazione ritorno Università Enologia; promozione eventi tramite social).

Alle interrogazioni hanno risposto – ciascuno per le deleghe di propria competenza oltre al sindaco Massimo Grillo, il vicesindaco Giacomo Tumbarello, gli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, nonché i dirigenti del comune Giuseppe D’Alessandro e Rosa Gandolfo.

Al termine dei lavori, la seduta è stata aggiornata a martedì prossimo, 16 dicembre, alle ore 16:00.