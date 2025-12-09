Valderice: “dalla parte dei bambini nella disabilità”: incontro al teatro di Villa Betania

Giovedì 11 dicembre si terrà il secondo appuntamento del percorso di Avvento “Dalla parte dei bambini” questa volta dedicato alla narrazione di segni di speranza che nelle mille criticità del vasto mondo delle persone con varie forme di disabilità, rappresentano semi positivi che possono sprigionare nuove forme di sostegno e protagonismo. Sul tema “La bellezza e la forza di essere felici, la sfida di esserci. Esperienze e buone pratiche”, presso il teatro di Villa Betania a Valderice con inizio alle ore 16.30 si terrà un breve momento di confronto. Interverranno Giuseppina Lombardo referente di “La Bella Compagnia aps” di Alcamo, Francesca Pellegrino Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Valderice- Buseto Palizzolo, la quarta scuola in Sicilia per numero di allievi diversamente abili, Marilena Cricchio, responsabile del Distretto socio-sanitario 50 ente attuatore di un progetto di inclusione lavorativa sempre nell’ambito della disabilità e Gerolamo Camarda direttore generale della Fondazione “Auxilium” Trapani.

Subito dopo si terrà il momento più atteso: lo spettacolo che vedrà protagonisti sul testo di “A christmas carol” di Charles Dickens i piccoli del Centro per l’autismo del gruppo “Fiore Bianco” dell’istituto medico psico-pedagogico Villa Betania. L’incontro si concluderà con l’intervento del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli.