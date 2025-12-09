Università, per il Consorzio di Trapani Turano sceglie Maria Giuseppa Castiglione

E’ stato approvato dalla giunta regionale, riunita oggi a Palazzo d’Orléans, il completamento della procedura di nomina dei vertici dei Consorzi universitari di Trapani e di Siracusa. Dopo il parere favorevole della prima commissione Affari istituzionali dell’Ars in merito al possesso dei requisiti e all’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per i relativi incarichi, è arrivato il via libera del governo guidato da Renato Schifani.

Su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, Maria Giuseppa Castiglione diventa presidente del Consorzio universitario di Trapani, mentre Giovanni Grasso va alla guida del Consorzio universitario Archimede di Siracusa.

E’ stata avviata anche la procedura per la nomina del presidente del consiglio d’amministrazione dell’Istituto autonomo case popolari di Catania, con la conferma di Angelo Sicali, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. Ora si attende il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars.