Marsala: a Ciavolo torna il Presepe Vivente, tante iniziative fino al 6 gennaio

Torna al centro dell’attenzione della comunità un evento completamente nuovo e profondamente atteso: il Presepe Vivente di Ciavolo, un percorso narrativo e spirituale che prenderà vita dal 26 al 28 dicembre 2025 e dal 3 al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle ore 16 alle 21, negli spazi della Parrocchia Maria Santissima della Cava di Ciavolo. Una manifestazione che già alla sua prima edizione si configura come una delle esperienze natalizie più suggestive del territorio trapanese. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 26 dicembre, alla presenza del Vescovo di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella, un momento di grande valore spirituale che darà il via a un percorso immersivo ricco di emozioni, fede e comunità. Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie, parrocchie, gruppi e associazioni da tutta la Sicilia a raggiungere Ciavolo per vivere un’esperienza unica, frutto di un lavoro che unisce tradizione, creatività e un profondo senso di appartenenza.

Un viaggio nella Sicilia antica: un tuffo nel passato

Il Presepe Vivente di Ciavolo condurrà i visitatori in un viaggio nel tempo, dentro un ambiente che richiama una Sicilia antica, rurale, ricca di mestieri, volti, usanze e scene quotidiane. Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un vero percorso animato da figuranti di tutte le età, famiglie, bambini, artigiani, giovani e volontari che hanno scelto di mettere il proprio tempo e il proprio talento al servizio della comunità. Sarà possibile camminare tra scene ricostruite minuziosamente, incontrare i personaggi del presepe, ammirare le botteghe artigianali, assistere a gesti antichi, osservare scorci che evocano atmosfere senza tempo. Un’esperienza intensa che immerge i visitatori in un racconto che profuma di tradizione, fede e umanità.

Un progetto nato dal cuore della comunità

L’iniziativa è nata dal forte desiderio di creare qualcosa di significativo per Ciavolo e per tutta Marsala. La visione è partita dai Trikke e Due, Nicola Anastasi (direttore artistico) ed Enzo Amato, che hanno immaginato un presepe vivente capace di unire persone, famiglie, talenti e generazioni diverse. L’idea ha trovato immediatamente sostegno e guida in don Marco Laudicina, parroco della comunità, che ha reso possibile la realizzazione del progetto coinvolgendo decine di volontari e costruendo un percorso di fede e collaborazione. “Questo Presepe Vivente di Ciavolo – afferma don Marco – è un dono che la nostra comunità fa a se stessa e a tutti coloro che vorranno venirci a trovare. Abbiamo lavorato con passione, nonostante il freddo e il maltempo, perché crediamo nel valore della condivisione, della fede e della bellezza delle cose fatte insieme. È un momento spirituale importante e desideriamo che chiunque venga qui possa sentire calore, accoglienza e un forte respiro di comunità. Vi aspettiamo numerosi, con il cuore aperto”.

Trikke e Due: animazione, creatività e coordinamento

Il progetto è sostenuto artisticamente dai Trikke e Due Cabaret, che insieme hanno contribuito in prima linea alla comunicazione, al coordinamento e al coinvolgimento della comunità. La loro presenza è stata decisiva nel trasformare un sogno in una manifestazione concreta, viva e partecipata. Accanto a loro, collaborano la Parrocchia Maria SS. della Cava, il Circolo MCL Maria SS. della Cava Ciavolo Marsala, gruppi di volontari e numerose famiglie del territorio. Un lavoro interamente realizzato in forma volontaria, spesso portato avanti fino a tarda sera, sotto la pioggia e con temperature basse, pur di offrire ai visitatori un’esperienza emozionante e curata in ogni dettaglio.

Mercatini, degustazioni e atmosfera natalizia

Durante tutte le giornate del presepe vivente saranno presenti anche i Mercatini di Natale, con prodotti tipici, artigianato locale, degustazioni, dolci, sapori autentici e momenti di convivialità. Un’opportunità per vivere l’evento non solo spiritualmente, ma anche culturalmente e socialmente, sostenendo il territorio e valorizzando le tradizioni gastronomiche siciliane. Gli organizzatori rivolgono un invito a tutte le comunità del trapanese e dell’intera Sicilia a raggiungere Ciavolo nei giorni dell’evento. Per gruppi, parrocchie, associazioni o semplici famiglie, è possibile ottenere informazioni e supporto organizzativo contattando il numero 392 2419114. Ogni visitatore sarà accolto con calore e potrà vivere un percorso che unisce storia, fede, teatro popolare, spiritualità e tradizione.

Date e orari ufficiali

Dicembre 2025

• 26 – 27 – 28 dicembre, dalle 16.00 alle 21.00

Gennaio 2026

• 3 – 4 – 5 – 6 gennaio, dalle 16.00 alle 21.00

Inaugurazione il 26 dicembre con il Vescovo di Mazara del Vallo.

Un’opera corale: il valore del volontariato