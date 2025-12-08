Bonus asili, Marsala Schola spiega che per quelli privati l’Ente non ha competenza

Dopo la pubblicazione diffusione della notizia sull’ipotesi stop del bonus asilo nido per le famiglie marsalesi, Marsala Schola interviene con una nota per chiarire la propria posizione.

«Gli Asili Comunali gestiti da Marsala Schola – scrive il presidente dell’Ente che gestisce le scuole marsalesi Sergio Bellafiore -sono regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività educativa. In conseguenza, le famiglie degli utenti che frequentano gli asili di Amabilina, Sappusi, Sant’Anna e il nuovo Asilo Whitaker possono richiedere e hanno il diritto a ricevere il Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS.

Per quanto riguarda gli asili privati, non sono di nostra le verifiche di legge dei requisiti strutturali e di funzionamento e nemmeno il rilascio di qualsiasi autorizzazione e/o nulla osta per l’esercizio dell’attività educativa».

La precisazione di Marsala Schola diretta da Giancarlo Sparla, riguarda solo gli asili comunali, dichiarati in regola e pienamente autorizzati. Resta invece aperta la questione degli asili privati, al centro del blocco dei contributi denunciato dalle famiglie: l’INPS attende dal Comune una certificazione sui titoli abilitativi delle strutture, documentazione che – secondo i genitori – non è stata ancora trasmessa. Nel frattempo, il bonus è sospeso dal 1° settembre.