Sconfitta amara per la Nuova Pallacanestro Marsala contro Castanea Basket, un duro colpo per la classifica

La Nuova Pallacanestro Marsala non riesce a strappare la vittoria nella sfida casalinga contro ASD Castanea Basket 2010, perdendo con il punteggio finale di 101-104. Una partita che sembrava essere ormai in mano agli avversari, ma che i biancoazzurri hanno cercato di raddrizzare con un impegno straordinario nella seconda metà, purtroppo non sufficiente a portare a casa i due punti. La partita è iniziata con una netta supremazia da parte di Castanea, che ha gestito la prima fase del gioco con grande autorità, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di 52-41. Nel terzo quarto, Marsala ha reagito, iniziando a risalire la china grazie a una serie di giocate determinanti e ha accorciato il gap, portandosi fino al 76-80 all’inizio dell’ultimo quarto. Tuttavia, i biancoazzurri, pur mostrando un buon carattere, non sono riusciti a mantenere il ritmo nei minuti finali e la partita si è conclusa con un’inevitabile overtime, dove l’abilità dei giocatori di Castanea ha fatto la differenza. Andrea Anteri, assistant coach della Nuova Pallacanestro Marsala, ha commentato a fine partita: “Mea culpa per il nostro atteggiamento, non si possono prendere 52 punti nel primo tempo. Se vuoi vincere le partite devi controllare il ritmo, invece noi oggi abbiamo giocato a fare un punto in più degli avversari. Avevamo anche ripreso la voglia e la grinta ma siamo arrivati stanchi e scarichi di falli alla fase finale, dove con un po’ di lucidità forse non saremo andati all’overtime, fase in cui fanno la differenza i dettagli e i giocatori in campo, perché comunque Castanea ha dei giocatori di categoria superiore come Barbera, Giannullo, Humar“. Nonostante la sconfitta, si sono viste prestazioni individuali di grande valore da parte dei giocatori di Marsala. In particolare, Lorenzo Allegri ha giocato una partita straordinaria, mettendo a segno ben 24 punti con 4 rimbalzi e 2 assist, dimostrando di essere una risorsa fondamentale per la squadra. Anche Antonio Donato ha contribuito in modo decisivo, segnando 16 punti con una percentuale di realizzazione dal campo del 60%. Tuttavia, la prestazione stellare di Justas Vieversys (46 punti) non è stata sufficiente a garantire la vittoria per i biancoazzurri.

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala:

Enrico Gerardi: 08:34 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Becay Niang: 25:33 minuti, 6 punti (2/3 tiri liberi)

Lorenzo Allegri: 26:34 minuti, 24 punti (4/7 tiri liberi)

Antonio Donato: 37:05 minuti, 16 punti (3/5 tiri liberi)

Antonino Meo: 00:00 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Sidiki Foure: 17:47 minuti, 5 punti (3/4 tiri liberi)

Matteo Leone: 32:41 minuti, 3 punti (1/3 tiri liberi)

Samuele Mercogliano: 20:54 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Emanuele Calabrese: 00:00 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Omar Patti Papavero: 00:00 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Justas Vieversys: 41:14 minuti, 46 punti (8/10 tiri liberi)

Alessio Patti Papavero: 14:38 minuti, 1 punto (1/2 tiri liberi)

Totale: 101 punti, 22/34 tiri liberi (65%)

Tabellino ASD Castanea Basket 2010:

Gioele Nicolosi: 00:00 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Antonio Barbera: 39:59 minuti, 22 punti (5/9 tiri liberi)

Kabir Omar Yousif Husam F: 40:13 minuti, 42 punti (14/20 tiri liberi)

Gabriele Pizzurro: 16:16 minuti, 1 punto (1/2 tiri liberi)

Luca Sabattini: 25:59 minuti, 6 punti (1/2 tiri liberi)

Armin Durakovic: 33:53 minuti, 7 punti (0/0 tiri liberi)

Emmanuele Giannullo: 32:48 minuti, 13 punti (1/2 tiri liberi)

Nikolozi Meskhi: 20:08 minuti, 10 punti (4/6 tiri liberi)

Gianfranco Romano: 04:31 minuti, 0 punti (0/0 tiri liberi)

Riccardo Fontana: 11:13 minuti, 3 punti (0/0 tiri liberi)

Totale: 104 punti, 26/41 tiri liberi (63%)

La Nuova Pallacanestro Marsala dovrà ora rialzarsi e ripartire con determinazione in vista del prossimo impegno, una partita fondamentale in trasferta contro il Milazzo, che si disputerà sabato prossimo. La squadra deve mettere alle spalle questo risultato negativo e concentrarsi sul prossimo obiettivo, per continuare la lotta per una posizione di rilievo in classifica.