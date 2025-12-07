Pareggio amaro per il Marsala Futsal in casa, l’Eur segna all’ultimo secondo

Dove essere il mantenimento del riscatto per il Marsala Futsal e invece è stato un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca quello di sabato al Palasport San Carlo per l’ottava giornata di Campionato A2 Girone D contro l’Eur Calcio a 5. Una gara che però racconta il carattere di questo gruppo, soprattutto l’unione di voler portare a tutti i costi, stringendo i denti, il risultato a casa. Ma all’ultimo secondo è arrivata la beffa da parte dei romani che acciuffano il pareggio e il match termina 3 a 3, portando comunque con un turno di anticipo la qualificazione in Coppa Italia. Il Marsala infatti, è quarta in una classifica dove le prime 4 squadre sono tutte siciliane: il Mazara è in testa con 18 punti, Gear Piazza Armerina e Messina seguono con 16 punti e il Marsala con 14. Nel corso del match si è svolta un’iniziativa benefica in favore della ricerca contro la Sclerosi Multipla, organizzata dal Capitano azzurro Alessandro Patti e dai suoi fratelli: “Una lotta che ci tocca da vicino” dicono. E dagli spalti raccolta generosa la cifra di oltre 700 euro.

primo tempo_ Primo tempo molto tattico, le squadre sono molto compatte. L’Eur parte offensivo giocando alto, il Marsala frena ogni istinto degli ospiti di fuggire verso la porta, i ragazzi di Mister Torrejon non hanno fretta, misurano ogni pallone. da segnalare i gran tiri di Barroso e Cazzin e al 7’ una buona occasione di De Bartoli che si gira ma non prende bene il pallone. L’Eur inizia a commettere errori, ma il Marsala fa fatica a trovare spazi utili. Solo a al 14’ Barroso intercede un pallone e nell’uno-due con Foderà lo spagnolo sigla l’1 a 0. L’Eur però non ci sta e si prepara ad accorciare le distanze con un gran tiro parato da Vallarelli, ma al 16’ il primo grossolano errore in difesa dei padroni di casa consente a Barbarossa di pareggiare grazie ad un’azione corale. A due minuti dalla fine l’Eur ha tempo ancora per impensierire la difesa azzurra ma trova pronto un De Bartoli che evita l’irrimediabile. La prima parte della gara termina sull’1 a 1.

secondo tempo_ Alla ripresa l’Eur è ancora insidioso, il Marsala alza il ritmo della gara e pressa gli ospiti. Al 12’ Cazzin da centrocampo ci trova ma il pallone viene bloccato dal portiere romano e al 15’ da rimessa Batella insacca la sfera alle spalle di Vallarelli, la difesa azzurra rimane immobile. Il vantaggio dura solo qualche secondo perchè Cazzin prende in mano la squadra, smarca tutti e sigla il 2 a 2 di potenza e rabbia. La partita si scalda non solo sugli spalti e il finale vede occasioni da entrambi i fronti. E’ a 38 secondi dal termine che Noto coglie un buon assist di Barroso e trovando un varco nella difesa romana sigla il 3 a 2. Quando tutto portava a pensare che la vittoria fosse ormai nelle mani del Marsala, iniziano a fioccare i cartellini gialli per alcuni giornatori dell’Eur che, probabilmente, cercano di innervosire l’avversario. A 7 secondi dalla fine del match, la palla sta lì, nell’area del Marsala e nessuno la mette via, anzi una leggerezza difensiva concede la possibilità a Monserat di tirare e segnare il 3 pari.