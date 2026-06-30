Forza Italia sollecita la sindaca di Marsala a completare la Giunta e ad assegnare le deleghe

“Marsala non può restare ostaggio delle trattative”. Con queste parole Forza Italia invita l’amministrazione Patti a procedere con maggiore rapidità

Elia Martinico, segretaria comunale di Forza Italia, e il consigliere comunale Enzo Sturiano, hanno sottoscritto una nota congiunta in cui evidenziano che la Giunta Patti – a un mese dalle amministrative – è ancora incompleta (sono in carica quattro assessori su sette), non è stato individuato il vicesindaco e non sono state attribuite le deleghe. Per Martinico e Sturiano “è una situazione che non può più essere giustificata come una fisiologica fase di avvio. Governare significa assumersi responsabilità e dare ai cittadini riferimenti certi. Non basta costruire una coalizione ampia e trasversale per vincere le elezioni. Bisogna poi dimostrare di saper amministrare con pragmatismo, organizzazione e chiarezza. I cittadini hanno il diritto di sapere chi governa, chi decide e chi risponde dei diversi settori dell’amministrazione. Oggi, invece, regna l’incertezza. Comprendiamo che la sindaca possa trovarsi davanti a un overbooking di nomi e a un numero limitato di poltrone da assegnare. È il prezzo delle alleanze costruite per vincere. Ma questo non può diventare un alibi per tenere il palazzo comunale sostanzialmente fermo, senza un assetto di governo definito e senza una catena di responsabilità chiara”.

Per i due dirigenti marsalesi di Forza Italia “dopo trenta giorni è arrivato il momento di chiudere la fase delle trattative e aprire quella del governo. Le campagne elettorali sono finite. Adesso servono scelte, responsabilità e una squadra completa. Marsala non può restare ostaggio degli equilibri politici interni alla maggioranza di centrosinistra”.