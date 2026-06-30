Erice: cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere e assessore Mazziotta

L’Amministrazione comunale ericina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere e assessore Franco Mazziotta. La sindaca Daniela Toscano afferma: “A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale di Erice, esprimo il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere comunale ed assessore Franco Mazziotta. In questo momento di grande dolore, mi stringo con sincera partecipazione alla sua famiglia, ai suoi affetti e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e l’impegno civile. Franco Mazziotta ha svolto il ruolo di consigliere comunale con senso delle istituzioni, passione politica e dedizione al servizio della comunità ericina, ed ha offerto il proprio contributo al confronto democratico e alla crescita della città. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera Amministrazione comunale”.