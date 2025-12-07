Calcio: tripletta del Marsala in casa contro il Cus Palermo

Il Marsala 1912 ottiene una larga vittoria in casa alla 13ª giornata di Campionato d’Eccellenza Girone A. Gli azzurri di Mister Chinnici dimostrano di essere superiori rispetto al Cus Palermo. Lo dimostrano sin dai primi minuti di gioco i tentativi dei lilybetani sottoporta fino al goal al 10′ di Miliziano che con una prova di spessore, smarca alcuni giocatori, passa il pallone a Sferruzza che allarga verso Galfano ma viene parato, sulla ribattuta del portiere però è ancora Miliziano che si prende il pallone e lo porta in rete. Ma è anche in difesa l’ottimo lavoro del Marsala, che sta attento alle incursioni dei palermitani, su una in particolare, Giardina ha spazzato via una palla che poteva essere molto pericolosa. Al 32′ Manno va via verso l’area del Cus e viene atterrato: per l’arbitro è calcio di rigore, concesso senza non poche polemiche degli ospiti. Dal dischetto va lo stesso Manno che segna il 2 a 0 spiazzando il portiere che non aveva intuito la direzione del pallone. Il Cus non si lascia abbattere, neppure nel secondo tempo e se la gioca fino alla fine, almeno fino al 31′ quando la conclusione di Cherif poteva far male e invece ha trovato i guantoni di Scuffia. Il 2 a 0 può andare bene, ma la sicurezza della terza rete è meglio: al ’48 un cross viene intercettato da Lo Bosco in area palermitana, quest’ultimo passa il pallone indietro a Costa che sfodera una prodezza che si stampa in rete. La gara termina così sul 3 a 0 e il Marsala non perde la corsa come seconda in classifica con 26 punti, anche se il Licata sembra imprendibile con 36.