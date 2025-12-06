Marsala: sciopero Formula Ambiente, carenze nella raccolta rifiuti

La Società Formula Ambiente, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti in alcuni comuni trapanesi tra cui a Marsala, ha comunicato all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo che i servizi di igiene urbana – ovvero la raccolta rifiuti “porta a porta” – potranno subire carenze e disagi a causa dello sciopero generale proclamato per mercoledì prossimo, 10 dicembre, e per l’intero turno di lavoro. Lo sciopero è stato indetto dalle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E FIADEL. Saranno assicurati quei servizi in relazione al numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero, e Formula Ambiente comunica che saranno garantiti i servizi minimi essenziali stabiliti dalla normativa in materia (servizio di raccolta rifiuti in scuole, ospedali, case di cura, rsa…); mentre disagi potrebbero verificarsi nella raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale.