Il Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini promuove un importante convegno di studi dedicato alla storia locale e incentrato sul tema “I LIPARI: Il ruolo della famiglia Lipari nell’Ottocento marsalese” in collaborazione con la Città di Marsala. L’iniziativa si terrà a Marsala venerdì 5 dicembre 2025, nella Sala conferenze Enzo Genna del Complesso monumentale San Pietro e si propone di offrire un approfondimento scientifico e divulgativo su una delle famiglie che più hanno inciso sul tessuto sociale, economico e culturale della città nel XIX secolo.

Il programma

Il programma della giornata prevede due sessioni distinte. La mattina, a partire dalle ore 10.00, sarà dedicata all’incontro con le scuole e vedrà la partecipazione degli studenti delle classi quinte degli Istituti Superiori di Marsala. A presiedere questa prima parte sarà il professor Giuseppe Astuto, professore emerito dell’Università di Catania e membro del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini. L’obiettivo della sessione mattutina è avvicinare i giovani alla storia del Risorgimento e alle vicende locali attraverso un dialogo diretto con studiosi ed esperti. La sessione pomeridiana, che avrà inizio alle 16.30 dopo i saluti istituzionali, sarà invece dedicata agli interventi di studio. A coordinarla sarà la professoressa Cristina Vernizzi, vice presidente del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini. Il pomeriggio offrirà una panoramica articolata sul ruolo della famiglia Lipari nell’Ottocento marsalese, attraverso contributi che spazieranno dalla ricostruzione iconografica alla memoria privata, dalle fonti relative allo sbarco dei Mille alle testimonianze legate al territorio e alla sua evoluzione economica.

Piero Gallo aprirà la serie degli interventi presentando “I Lipari di Marsala. Una storia per immagini”, seguito da Francesco Bruno Amodeo con il contributo “Memorie di famiglia”. Natale Musarra proporrà una lettura originale delle carte di Sebastiano Lipari — vice console sardo a Marsala — nel lavoro dal titolo “I misteri dei Mille nelle carte di Sebastiano Lipari”. Successivamente, Antonio Mauro e Giuseppe Donato illustreranno congiuntamente “Giuseppe Lipari Cascio e il giardino segreto di Mozia”, offrendo nuovi spunti sulla relazione tra la famiglia e il patrimonio storico-archeologico del territorio. La giornata si concluderà con la relazione di Rosario Lentini, “Oltre gli inglesi. Gli stabilimenti enologici dei marsalesi prima e dopo i Florio”, che esaminerà il contesto economico e produttivo locale, ampliando lo sguardo oltre le grandi dinastie imprenditoriali note al grande pubblico. Il convegno rappresenta un’importante occasione per approfondire aspetti meno noti della storia risorgimentale e sociale di Marsala, valorizzando il contributo della famiglia Lipari e offrendo al pubblico — studenti, studiosi e cittadini — una visione ricca e documentata del tessuto culturale della città nell’Ottocento.