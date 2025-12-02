La Virtus Femminile Marsala convince ma perde contro Catania

La Virtus Femminile Marsala esce a testa alta da un emozionante match disputato domenica 30 novembre con la capolista Catania Women del Girone D, terminato in favore di quest’ultima sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Sciuto nel primo tempo e Martinelli nella seconda meta di gioco. Nient’altro concedono le azzurre entrate sul rettangolo del Comunale di Nesima con il piede giusto, dimostrando per tutta una gara grande determinazione e spirito di squadra che hanno inorgoglito coach Valeria Anteri: “Le mie ragazze hanno lottato e ci hanno creduto fino alla fine. Sono orgogliosa del loro impegno e della loro determinazione. Abbiamo giocato contro una squadra di alta classe e non abbiamo sfigurato. Sono convinta che possiamo ancora fare la differenza e che le squadre avversarie debbano cominciare a prenderci in considerazione”. Per l’8º Giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale bisognera attendere il 14 dicembre, data della sfida in casa con la calabrese CUS Unical.