Materiali di scarto e gestione, gli studenti del Liceo Ruggieri di Marsala incontrano la Sarco

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, le classi prime del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala hanno partecipato a un incontro dedicato alla gestione sostenibile dei materiali di scarto. Gli esperti invitati hanno guidato gli studenti attraverso il percorso quotidiano dei rifiuti, mostrando come scelte apparentemente piccole possano generare effetti significativi sull’ambiente. A Marsala prende forma un esempio virtuoso di economia circolare “di vicinato”. Al centro c’è la Sarco S.r.l., impianto leader in Sicilia dedicato al trattamento di rifiuti in vetro e metalli. Qui gli scarti vengono trasformati in materie prime seconde, restituite poi all’industria vetraria e metallurgica come ingredienti per nuovi prodotti. La filiera si chiude pochi chilometri più in là: la O-I Italy Spa, unica vetreria dell’isola, utilizza nei propri forni il rottame di vetro pronto al forno fornito da Sarco per creare nuove bottiglie destinate soprattutto alle aziende vitivinicole siciliane.

Un circuito virtuoso che riduce trasporti, emissioni e sprechi. Durante la conferenza è stato affrontato anche il tema dell’inquinamento da plastica, con l’intervento dell’associazione Plastic Free, onlus impegnata a contrastare una produzione globale in costante aumento. Ogni anno oltre 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono nell’ambiente, con effetti evidenti su ecosistemi, fauna e salute umana. Plastic Free agisce attraverso campagne di sensibilizzazione e attività concrete: pulizie di spiagge, boschi e parchi, oltre a collaborazioni istituzionali mirate a facilitare il riciclo e una gestione più responsabile dei rifiuti. Un richiamo collettivo alla necessità di cambiare abitudini prima che il problema diventi irreversibile. Emotivamente, oltre che professionalmente, coinvolti l’Ing. Giulio Crimi, responsabile provinciale Plastic Free, e il Dott. Marco Catalano (Sustainability Project Manager – Sarco Srl), educatore ambientale, ex alunni del Liceo “Ruggieri”.