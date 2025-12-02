A Marsala un corso per imparare a salvare una vita con il defibrillatore

Un intervento rapido può fare la differenza tra la vita e la morte. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa promossa dall’associazione Batticuore Batti Onlus, che organizza a Marsala un nuovo corso dedicato all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) e alle principali manovre di primo soccorso. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre, dalle 15 alle 20, presso la sede dell’associazione in via Mazara n. 261. Un pomeriggio di formazione intensiva rivolto a cittadini, volontari, operatori e a chiunque desideri apprendere le tecniche fondamentali per intervenire in caso di arresto cardiaco. Per partecipare è necessario inviare una e-mail all’indirizzo [batticuoremarsala@libero.it], indicando : nome e cognome, numero di cellulare e se si tratta del primo corso o di un rinnovo della certificazione. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Silvano Antincendio, realtà attiva nel campo della sicurezza.

L’arresto cardiaco, prima causa di morte in Occidente

L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di mortalità in Italia e nei Paesi occidentali. Può colpire senza preavviso, in qualsiasi luogo e a qualsiasi età. In questi casi, ogni minuto che passa riduce drasticamente le possibilità di sopravvivenza della vittima: fino al 10% in meno per ogni minuto senza intervento. Per questo motivo, la presenza di persone formate e pronte a intervenire rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità.

Cos’è il DAE che salva vite umane

Il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) è un dispositivo salvavita progettato per essere utilizzato anche da chi non ha competenze sanitarie. Attraverso comandi vocali e indicatori visivi, guida l’operatore nelle varie fasi del soccorso, dall’applicazione delle piastre all’eventuale erogazione della scarica elettrica necessaria a ripristinare il ritmo cardiaco. L’uso del defibrillatore, associato alla rianimazione cardiopolmonare (RCP), aumenta in modo significativo le probabilità di sopravvivenza. Tuttavia, la formazione resta essenziale: conoscere i passaggi, superare la paura di intervenire e saper riconoscere correttamente un’emergenza permette di agire con prontezza e sicurezza. Negli ultimi anni anche in Sicilia è aumentata la diffusione dei defibrillatori pubblici, collocati in scuole, impianti sportivi, luoghi di lavoro e spazi cittadini. Ma senza persone formate, questi strumenti rischiano di rimanere inutilizzati nei momenti cruciali. «Ogni battito conta, ogni secondo è prezioso» ricorda Batticuore Batti Onlus, che con questa iniziativa intende non solo trasferire competenze tecniche, ma anche sensibilizzare la popolazione sull’importanza della risposta immediata alle emergenze cardiache. Il corso rappresenta dunque un’opportunità concreta per contribuire alla sicurezza della comunità e per trasformare semplici cittadini in potenziali salvatori.